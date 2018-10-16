حضور الشباب له نصيب الأسد في كلاسيكو البرازيل والأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

حرصت أعداد غفيرة من الجماهير السعودية والبرازيلية والأرجنتينية على حضور مباراة البرازيل والأرجنتين، ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية والمُقامة في السعودية.

وذكر القناة الرياضية السعودية أن 45% من الحضور الجماهيري هم من الشباب أصحاب العشرينات من العمر، بينما يبلغ الحضور ممن تجاوزوا سن الخمسين 2%.

وتُقام مباراة البرازيل والأرجنتين على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وكان المنتخب البرازيلي فاز في مباراته الأولى على حساب منتخب السعودية يوم الجمعة الماضية بنتيجة هدفين دون رد في لقاء كان أقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

أما المنتخب الأرجنتيني فحقق الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة رباعية دون رد يوم الخميس الماضي.

وكانت نتيجة آخر مباراة أقيمت بين الأرجنتين والبرازيل، انتهت بفوز منتخب راقصي التانجو بهدف دون رد في يونيو من العام الماضي في أستراليا في إطار لقاء ودي.