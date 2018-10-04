حقيقة تحرير سعر الصرف ومراجعة الدولار الجمركي في السودان

المواطن - واس

قال محافظ بنك السودان المركزي الدكتور محمد خير الزبير إنه لا تغييرات أو إعادة نظر في الدولار الجمركي، معلناً إلغاء الحظر على القائمة السلبية المكونة من 17 سلعة، ونافياً ما تردد أخيراً عن تحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد أولويات الاستيراد للسلع ممثلة في الوقود واحتياجات مصفاة النفط والكهرباء، إضافة للقمح والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.

وأعلن الزبير عقب جلسة طارئة لمجلس الوزراء السوداني اقر خلالها حزمة من الإجراءات المتعلقة بالصادر والوارد، عن تدخل البنك المركزي في مسألة شراء الكميات المطروحة كافة من الذهب بحسب الأسعار العالمية وبيعه للحكومة أو أي مصدر آخر بذات السعر، مشيراً إلى أن الخطوة لن تقود إلى تسريب أو إحداث تضخم في الاقتصاد، وأن شراء الذهب بالسعر العالمي يحد من مسألة التهريب للخارج.

وأشار إلى أن إجراءات أخرى سيتم تضمينها في موازنة العام 2019، مضيفاً أن السياسات المعلنة بشأن سعر الصرف ستقود إلى جذب مدخرات المغتربين في ظل الامتيازات المطروحة من قبل الدولة.

وقال إنه تم إلغاء الحظر على القائمة السلبية المكونة من 17 سلعة التي كان قد تم حظرها في الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيتم إعادة النظر فقط فيما يتعلق برسوم استيراد تلك السلع وترشيد الإجراءات لمقابلة احتياجات المواطنين.

وأفاد بإصدار شهادة مضاربة باسم “بريق” لتمويل الذهب تصدرها شركة السودان للمعاملات المالية يسهم فيها الجمهور، وتبلغ قيمة الصكوك حوالى ثلاثة مليارات جنيه.