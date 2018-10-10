حقيقة تسبب الأدوية النفسية في الإصابة بالإدمان

حقيقة تسبب الأدوية النفسية في الإصابة بالإدمان

2018/10/10
الساعة 11:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت وزارة الصحة، على أھمية الأدوية النفسية في علاج الكثير من الأمراض، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي، أن الأدوية النفسية أثبتت فعاليتھا في علاج كثير من الأمراض ولا تسبب الإدمان، داعية إلى الحرص على اتباع تعليمات الطبيب عند استخدامھا.

ويحتفل العالم في العاشر من أكتوبر كل عام، باليوم العالمي للصحة النفسية لإذكاء الوعي العام بقضايا الصحة النفسية.

ويتم خلال هذه المناسبة إجراء مناقشات أكثر انفتاحًا بشأن الأمراض النفسية، وتوظيف الاستثمارات في الخدمات ووسائل الوقاية على حد سواء.


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