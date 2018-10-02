حقيقة جدوى إعطاء الشخص عسلاً أو سُكراً في حالة الخوف

حقيقة جدوى إعطاء الشخص عسلاً أو سُكراً في حالة الخوف

2018/10/02
الساعة 2:02 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - الرياض

ينتشر العديد من الشائعات الصحية بين الناس، والتي يثبت عدم جدواها مع مرور الوقت، بل إن البعض من هذه الوصفات تكون خطيرة الصحة.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن المعلومة المتداولة بشأن إعطاء الشخص عسلاً أو سُكراً في حالة الخوف، معلومة خاطئة.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي: “لكثرة الأسئلة عنها فإن.. المعلومة “في حالة الخوف عليك أن تعطي الأشخاص عسلاً أو سكراً”. خاطئة وغير صحيحة.


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