حقيقة صدور دعم وآلية لتسجيل الأسماء في قطاع التمور

المواطن - الرياض

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، الدكتور محمد النويران، أن الأخبار المتداولة حول صدور دعم وآلية لتسجيل الأسماء في قطاع التمور خلال ورشة ستقام الخميس في الأحساء، هي أخبار غير صحيحة، ولم يصدر من المركز شيء حول هذا الموضوع.

وأوضح الدكتور النويران، في بيان، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور، بتوجيه من القيادة الرشيدة، يعملون على برامج عديدة لتطوير قطاع التمور في المملكة ورفع كفاءته وتعزيز إنتاجيته ستعلن في حينها إن شاء الله.

ودعا النويران المهتمين بهذا القطاع إلى أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية في وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني للنخيل والتمور.