حليمة بولند تدرس علم الدلال للرجال

المواطن - الرياض

أعلنت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن قرب بث برنامجها الخاص للرجال فقط بصحبة الدكتورة فوزية الدريع المعرفة بآرائها الجريئة.

ولم يتم الكشف عن الاسم النهائي للبرنامج الذي سيبث عبر سناب شات لكن الاسم المعلن حتى الآن أنه سيكون بعنوان “فوز كشمير٤” فيما أعلن البعض أنه سيكون باسم علم الدلال للرجال.

وقالت حليمة بولند في مقطع فيديو ترويجي لبرنامجها الجديد: ” ترقبونا في مشروع قادم هيكسر الدنيا.. هيكون شيء جديد من نوعه إن شاء الله ونقدم لكم كل التفاصيل والاستشارات للرجال والنساء إلا أن الدكتورة فوزية الدريع تداركت الموقف وقالت : ”لا يكسر الدنيا بل يعمرها.. واستطردت بالقول : بين الخبرة والدلال سنقدم لكم علم الرجال.. حليمة لديها خبرة في معرفة سيكولوجية الرجل، وستعطي النساء المعلومات كافة الخاصة بالرجال، وأنا هتحفكم بمعلومات عاطفية وجنسية. ”

والمعروف أن حليمة بولند إعلامية كويتية من مواليد 10 ديسمبر 1980 .

بدأت حليمة بولند مشوارها الإعلامي عام 2001 عندما كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويت حيث اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت خلال برنامج «ذبست» للمخرج خالد البطي الذي ساندها ببدايتها ورشحها لتقديم برامج أخرى على تلفزيون الكويت.

ظهرت حليمة بولند كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال «افتح يا وطني أبوابك» مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تلفزيون الكويت، وبعده قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية.

كما قدمت حليمة بولند العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير لكنها تتعرض لكثير من النقد بسبب تصنعها ومكياجها المبالغ فيه.