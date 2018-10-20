حمزة إدريس: قوة الشخصية وراء فوز شباب الأخضر ولا تُوجد راحة

المواطن - محمد سمعه

أوضح حمزة إدريس، المشرف العام على المنتخبات الوطنية السعودية للفئات السنية، أن المنتخب السعودي تحت 19 عاماً استعان بالثقة والشخصية القوية للفوز على ماليزيا اليوم في بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عاماً.

وتحدث حمزة إدريس بعد نهاية المباراة قائلاً: بالفعل هناك أخطاء من شباب الأخضر ولكن الأخطاء ستتم معالجتها خلال المباريات المقبلة.

وأضاف إدريس: لقد كنت مُعجباً بثقة اللاعبين في أنفسهم والشخصية القوية والتي ظهروا عليها، وأتمنى استمرار هذه الشخصية في باقي مباريات المجموعة.

وتابع إدريس: بعد الفوز على ماليزيا شباب الأخضر احتفل بالفوز لأن هذا حقهم وهم حققوا هذا النجاح، ولكن بداية من الغد سنستعد للمباراة المقبلة، وكما تعلمون ليس هناك وقت للراحة.

يذكر أن المنتخب السعودي سيواجه في الجولة الثانية، منتخب الصين حيث تقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل.