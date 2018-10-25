حينما يتحدث الكبار ينصت العالم.. خطاب للتاريخ ورسائل أبهرت العالم

المواطن - محمد العرابي

حينما يتحدث الكبار ينصت العالم، عبارات سوف يخلدها التاريخ لا محالة وكلمات من نور أصابت الأهداف وحوت رسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة أخرست المرجفين وأقنعت المؤمنين بطموحات بلغت عنان السماء.

هكذا كان خطاب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منتدى مستقبل الاستثمار، حيث توجهت أنظار العالم أجمع مترقبة كلمة الأمير محمد بن سلمان، وجاء الخطاب ليصيب كل الأهداف ويحوي مضامين عكست مدى الاستيعاب العميق لهموم الأمة بأكملها وطموحات الشعب وقدرة القيادة على تحقيق هذه الأحلام وجعلها حقائق وترجمتها إلى مشاريع ملموسة.

وما بين الاقتصادي والسياسي، جاءت رسائل الأمير محمد بن سلمان في الصميم، ليخلدها التاريخ وتتحاكى بها الأجيال القادمة، فكان جريئًا في تحديه وحاسمًا في تصديه؛ تصريحاته قرارات ورؤيته مشروعات.

رسائل من شأنها أن تسقط أوهام أعداء المملكة وتقطع الطريق أمام دعاة الفوضى والباحثين عن فرصة لضرب الاستقرار وتقصم ظهر المتآمرين في الظلام.

الشأن السعودي:

أعيش بين شعب عظيم وجبار لا يعترف بالصعاب.

همة السعوديين كجبل “طويق” لن تنكسر إلا إذا تساوى الجبل بالأرض.

حادث جمال خاشقجي مؤلم جدًّا لأي إنسان في العالم.

حريصون على اكتمال التحقيقات للوصول إلى نتائج وتقديم المذنبين للمحاكمة وأخذ العقاب الرادع.

المملكة مستمرة قُدمًا ولن يوقفها أحد والشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة.

صندوق الاستثمار سيصل في نهاية العام إلى 400 مليار دولار.

الميزانية القادمة للسعودية ستكون الأولى في تاريخ المملكة وتقدر بتريليون ريال.

مشاريعنا الكبرى مستمرة والإصلاح مستمر والحرب على التطرف والإرهاب مستمر.

الإيرادات غير النفطية تضاعفت 3 مرات.

نحن نتعامل بلغة الأرقام وكل يوم تتغير الأرقام للأفضل.

الميزانية الحالية أكبر ميزانية في تاريخ المملكة والأرقام تتحدث عن تقدمنا الاقتصادي.

الشرق الأوسط:

لا أريد أن أفارق الحياة قبل أن أرى شرقًا أوسط متقدمًا عالميًّا.

تطوير الشرق الأوسط حربي أنا شخصيًّا وحرب كل السعوديين.

الشأن الخليجي:

الشيخ محمد بن راشد يقدم نموذجًا مشرفًا في دبي.

أبو ظبي تحركت بشكل واضح بإنجازات متتالية وسريعة.

الكويت لديها اليوم رؤية 2035 ولديها شعب رائع وموارد مالية ضخمة.

البحرين تحقق إنجازات ضخمة، وهذا لا شيء أمام ما سيحدث خلال الـ5 سنوات القادمة.

عُمان لديها مشاريع كبرى وتحاول أن تنقل البلاد لمرحلة أخرى.

قطر على خلافنا معهم لديهم اقتصاد قوي سوف تكون مختلفة تمامًا بعد خمس سنوات.

الشأن المصري:

الاقتصاد المصري يزدهر مقارنة بالعام الماضي.

معدل البطالة في مصر ينخفض.

مشاريع البنى التحتية والوحدات السكنية تزداد بشكل لا يصدق.

الجميع في مصر ملتزم بأداء الواجب من أجل استعادة مصر العظمى ومصر القوية.

يجري إنشاء وحدات سكنية ومشاريع البنى التحتية تزداد بشكل لا أكاد أصدقه.

الشأن اللبناني:

أجزم ومتأكد أن جهود إخواننا في لبنان سوف تنجح بقيادة دولة الرئيس الحريري.

الشأن الأردني:

الأردن لديها مشاريع ضخمة جدًّا ونحن نشارك في جزء من هذه المشاريع.

الشأن التركي:

التعاون بين الحكومتين السعودية والتركية تعاون مميز.

لن يحدث شرخ بين المملكة وتركيا طالما وجد ملك اسمه سلمان بن عبدالعزيز ورئيس اسمه أردوغان.