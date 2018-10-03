حيوية الدماء الشابة تطغى على رئيس بلدية مدركة في بداية عمله

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

باشر رئيس بلدية مدركة الدكتور ريان بن عبدالعزيز الصعب مهام عمله ببلدية مدركة حيث التقى بمدراء الإدارة ورؤساء الاقسام الذين بادروا بالتهنئة على الثقة بتعيينه رئيساً لبلدية مدركة.

وخلال اللقاء، قدم رئيس بلدية مدركة شكره وتقديره إلى أمين العاصمة المقدسة على ثقته ودعمه واهتمامه لما فيه مصلحة أهالي مدركة ورهاط والقفيف.

وقال رئيس بلدية مدركة إنه يسعى مع منسوبي ومنسوبات البلدية إلى بذل المزيد من الجهد والوقت لتحقيق أهداف البلدية لمواصلة مسيرتها وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وانطلاقاً من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية السعودية 2030 للمساهمة في الحركة التنموية التي يشهدها وطننا الغالي.

وأكد أنه سيبذل جهده للاهتمام بجميع المشاريع ومتابعة ما لم يتم انجازه خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدولة.

الجدير بالذكر أن رئيس البلدية نفذ جولة ميدانية فور وصوله اطلع خلالها على أبرز المشاريع.