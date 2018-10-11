خادم الحرمين يبعث برسالة خطية لرئيس وزراء إسبانيا

المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برسالة خطية لدولة رئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقام بتسليم الرسالة، صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا خلال استقبال دولة رئيس الوزراء له في مكتبه بقصر مونكلوا في العاصمة مدريد اليوم.

ونقل سموه خلال اللقاء، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لدولته، فيما حمَّل دولة رئيس الوزراء الإسباني سموه نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وتناول اللقاء، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.