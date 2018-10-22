خاص: جوليانو بديل لفوزير في قائمة النصر قبل مولودية الجزائر

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصدر خاص أن البرازيلي جوليانو سيكون ضمن قائمة النصر في مواجهة مولودية الجزائر ضمن دور الـ16 من كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويأتي قيد جوليانو كبديل للمغربي فوزير الذي تمت إعارته لاتحاد طنجة المغربي مطلع الموسم.

ويلتقي النصر نظيره مولودية الجزائر في الرياض ذهاباً 6 نوفمبر القادم، على أن يكون لقاء الإياب في الجزائر يوم 27 من الشهر ذاته.

وتلقت الأندية المشاركة في كأس زايد موافقة بإمكانية إضافة قيد لاعبين قبل لقاءات دور الـ16 دون المساس بالقائمة المرفوعة مسبقاً، على أن تكون الفترة الثانية للتسجيل ورفع القوائم الجديدة بعد دور الـ16 بحسب مدير عام البطولة طلال آل الشيخ في تصريح سابق لـ“المواطن” ، حيث لم يتم تحديد موعد فتح الفترة الثانية على أن تكون ملائمة لكافة الفرق المتأهلة لدور الـ8 بحسب فترات التسجيل الشتوية في بلدانها.