خاص لـ”المواطن”: الشامخ يعد كارينيو بصفقتين محليتين في الشتوية

خاص لـ”المواطن”: الشامخ يعد كارينيو بصفقتين محليتين في الشتوية

2018/10/11
الساعة 12:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصدر خاص أن رئيس النصر سعود آل سويلم يُعد العدة للظفر بتوقيع لاعبيْن محليين مع انطلاقة فترة التسجيل الشتوية التي تبدأ في يناير.

وعلمت “المواطن” أن الصفقتين ستدعمان خط الدفاع وخط الوسط استجابة لرغبة المدرب كارينيو الذي طالب تعزيز بعض الخانات بلاعبين محليين تحسباً للمشاركة الآسيوية القادمة، حيث تنص لائحة دوري أبطال آسيا على قيد 4 لاعبين أجانب من بينهم لاعب آسيوي.


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