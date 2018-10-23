خالد الثبيتي يُشارك في ملتقى الفيفا

المواطن - مروة نبيل

شارك عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خالد الثبيتي في القمة التي أقامها الاتحاد الدولي “فيفا” بمقره في مدينة زيورخ السويسرية عن قواعد الالتزام وتقييم المخاطر.

وتناول الملتقى الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان إنفانتينو، والمدير التنفيذي لقسم التطوير الفني في “فيفا”، ماركو فان باستن، وعدد من قياديي الفيفا والاتحادات الأعضاء.

كما تناول الملتقى الحديث عن إدارة الالتزام التي أنشأها الاتحاد الدولي لكرة القدم بهدف وضع لوائح وقواعد السلوك وغيرها من الأنظمة والإجراءات بعد عدد من الفضائح التي عانى منها الفيفا مؤخرًا.

وعلق الثبيتي خلال الملتقى الذي استمر لمدة يومين على عدد من التحديات التي تواجه منظومة كرة القدم، ودور إدارة الالتزام بالاتحاد الدولي والاتحادات القارية والمحلية في وضع الضوابط والإجراءات الضرورية لتجاوزها، وتقييم المخاطر الخاصة بها.

وجاءت مشاركة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الملتقى للدور المحوري الذي يضطلع به مع الاتحادات الدولية والقارية، فيما يصب في صالح كرة القدم على الصعيد المحلي والدولي.

وتأتي مشاركة الاتحاد السعودي في الملتقى دعمًا منه في ضخ الكفاءات المتخصصة بالاتحاد الدولي في مجال القانون والتحكيم، وهي استراتيجية الاتحاد في إيجاد وتقديم الأفكار الجديدة للتطوير، وفتح المجال إلى الكفاءات المميزة للتواجد الفاعل في المحافل الدولية.