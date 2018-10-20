خالد الفيصل : قرارات الملك رسخت مبدأ الشفافية وتؤكد اهتمام القيادة بأبنائها

المواطن - مكة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالقرارات الحكيمة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود “حفظه الله” على خلفية الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي “رحمه الله” .

وقال سموه :إن حُزمة القرارات التي أصدرها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هي في أساس الأمر تأتي امتدادٌاً لما قامت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – لإرساء مبادئ العدل والمساواة مستمدة في ذلك نهجها من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة .

وأكد أن القرارات رسخت مبدأ الشفافية الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية ، وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك اهتمام القيادة بأبنائها في الداخل والخارج والحرص عليهم والأخذ بحقوقهم ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد العظيمة وقيادتها الحكيمة وشعبها الُمخلص الأبي.