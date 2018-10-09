خالد الفيصل يستعرض مبادرات وبرامج هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , في ديوان الإمارة اليوم , محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد , يرافقه عدد من مسؤولي الهيئة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن المبادرات والبرامج التي تعمل عليها “منشآت” لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة , إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها , لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.

من جهته , أعرب محافظ “منشآت” عن شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على دعمه الدائم للفعاليات والمبادرات الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المنطقة.