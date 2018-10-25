خالد الفيصل يعزي ذوي الكاتب عبدالله خياط

المواطن - مكة المكرمة

قدَّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل تعازيه لذوي الكاتب عبدالله خياط الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وعبَّر الأمير خالد الفيصل خلال زيارته لمنزل ذوي الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم عبَّر ذوو الفقيد عن شكرهم للأمير خالد الفيصل على تعازيه ومواساته.