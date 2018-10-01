خالد بن أحمد عن لقاء وزير خارجية الأسد: ليس الأول ولم يُرتب له

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، مساء أمس الأحد، أن لقاءه مع وزير خارجية نظام بشار الأسد وليد المعلم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، “لم يرتب له مسبقًا وليس هو اللقاء الأول بيننا”.

وقال وزير خارجية البحرين في حواره ببرنامج “الشارع الدبلوماسي”، على قناة العربية: إن لقاءه مع المعلم ضمن الحراك العربي لحل الأزمة السورية.

وتابع وزير خارجية البحرين أن الأراضي السورية يجب أن تعود إلى سيطرة الحكومة، وأن أي جهد لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم مطلوب ويجب ألا يعترض عليه أحد.

وأعلن آل خليفة دعم المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، في مساعيه لحل الأزمة السورية.

ورصدت عدسات المصورين لقاء جمع وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع وزير خارجية نظام الأسد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أول أمس السبت.