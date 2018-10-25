خالد بن سلمان يعزي أسرة خاشقجي.. ويؤكد: ولي العهد وضع النقاط على الحروف

المواطن - الرياض

تقدم الأمير خالد بن سلمان بخالص العزاء الى أسرة المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله، مشددًا على أن ما حدث له آلمنا جميعًا، سائلًا لله له المغفرة ولأهله الصبر والسلوان.

وأكد خالد بن سلمان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، رحمه الله، مؤكداً أن هذا الأمر المؤسف لا ينسجم مع مبادئ المملكة وقيمها وأن المملكة ستتخذ كل الإجراءات القانونية وستستكمل التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية للوصول للحقيقة وتقديم المذنبين للمحاكمة لمحاسبتهم.

ورأى أن تأكيد ولي العهد على أن الشعب السعودي جبار وعظيم يأتي امتدادًا لرهانه، على هذا الشعب العظيم في مواجهة كل التحديات وتحقيق التنمية والنهوض بالمملكة في مختلف المجالات في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠

وشدد الأمير خالد بن سلمان على أن رؤية المملكة تجاه المنطقة والتي عبر عنها ولي العهد هي الوصول لنموذج تنموي في منطقة الشرق الاوسط بما يحقق رخاء شعوبها لتكون في صدارة دول العالم وهي رؤية أكبر من أي اختلافات سياسية قصيرة الأمد.

وختم بقوله: “تقودون ياسيدي مسيرة التقدم والرخاء، ويمضي الوطن برؤيتكم وحكمتكم، بخطوات واثقة، نحو مستقبل مشرق ومزدهر، رهانكم على أبناء هذا الوطن، وهم كما عهدتهم دوماً جنود مخلصين لإعلاء رايته العزيزة”.