خالد عبدالرحمن .. طلب الدعاء له بالشفاء ليجد طوفان المحبة

المواطن - الرياض

دعا الفنان خالد عبدالرحمن، محبيه ومتابعيه بالدعاء له بالشفاء، كاشفًا عن تعرضه لوعكة صحية منذ أكثر من 15 يومًا.

وقال خالد عبدالرحمن لمتابعيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أسعد الله أوقاتكم بكل خير.. الله يبعد عنكم الأمراض.. أنا أمر بوعكة صحية صار لي أكثر من 15 يومًا دعواتكم لي ولكل مريض جزاكم الله خير الجزاء”.

ودشن محبو الفنان وسمًا باسم “دعواتنا لخالد عبدالرحمن”، متمنين له الشفاء العاجل والصحة والعافية، سائلين الله عز وجل أن يُخرجه من محنته في أسرع وقت.

وعكس التداول السريع للوسم ووصوله إلى قائمة “التريند” على تويتر السعودية المحبة الشديدة التي يكنها الجمهور للفنان خالد عبدالرحمن.