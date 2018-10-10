خامنئي يُعطش العراق ويأمر بقطع المياه عنها!

المواطن - الرياض

قطعت إيران، أمس الثلاثاء، المياه الجارية صوب الأراضي العراقية، والمقدرة كميتها بـ7 مليارات متر مكعب، مما يزيد من تفاقم مشكلة نقص وتلوث المياه التي تعاني منها بالفعل بعض المدن العراقية، ومنها البصرة.

وصرح معاون وزير الزراعة الإيراني علي مراد أكبري بأن بلاده ستقطع نحو 7 مليارات متر مكعب صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي.

ولفت إلى أن هذه الكميات من المياه ستستخدم في 3 مشاريع رئيسة على مساحة 550 ألف هكتار في خوزستان، و220 ألف هكتار في خوزستان أيضا، وإيلام.

وأشار إلى تأثير هذه المشاريع على زيادة استدامة الإنتاج الزراعي في البلاد، موضحاً أن “ندرة المياه هي أحد التهديدات الخطيرة التي تواجهنا نفكر في حلها والتحكم فيها”.