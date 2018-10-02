خبر صادم عن محاربة السرطان شيماء العيدي

المواطن - متابعة

تعرضت محاربة السرطان الكويتية شيماء العيدي لجلطة في الرئة اليسرى وذلك خلال رحلتها العلاجية في المملكة المتحدة.

وقالت شيماء العيدي: “من سنة بنفس التاريخ بنفس الدولة أصيبت بجلطتين بالرئة اليسار… واليوم يتكرر نفس الشيء أصابتني جلطة رئة جديدة وبنفس المكان”.

وتابعت شيماء العيدي “اللهم اجعل أعضائي المتضررة بالمرض تشفع لي يوم القيامة.. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”.

وأثارت شيماء العيدي ضجة كبيرة بعدما اشتد عليها المرض، عندما نشرت وصيتها في مقاطع فيديو، ودعت الجميع إلى الحب وقالت: “رسالتي للكل.. حبوا بعض وانسوا الزعل، ولا شي يسوى الواحد يكشر”.

شيماء العيدي، أو ما باتت تعرف بمحاربة السرطان، هي فتاة كويتية، تعاطفت معها الغالبية عبر ما تنشره من تدوينات يومية بعنوان يومياتي مع السرطان عبر حسابها في تطبيق “إنستغرام”، والذي لاقى تفاعلاً كبيرًا وأصداء عالية بين متابعي السوشيال ميديا وصولًا إلى البرامج التلفزيونية والقنوات التي استضافتها لتشرح قصتها مع اعتبارها شخصية قدوة في التصدي للمرض ومحاربته والتعايش معه بتفاؤل وتقرب إلى الله تعالى.