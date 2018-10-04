خبير أمني يفضح خطة الحوثي لتجفيف اليمن من العملة الصعبة

خبير أمني يفضح خطة الحوثي لتجفيف اليمن من العملة الصعبة

2018/10/04
الساعة 11:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد أحمد الشهري، الخبير الأمني والاستراتيجي، أن الدور السعودي عالميًا هو إعمار وبناء، كما أن المملكة تقود مشروع هو الأكبر عالميًا لإعمار اليمن يقابله مشروع تدمير وتخريب من جانب ميليشيا الحوثي.

وتابع الشهري في حواره إلى برنامج “هنا الرياض” على قناة “الإخبارية”، أن المملكة تحاول أن تنتشل اليمن من وضعها المتأزم لأن الميليشيا تحاول أن تنفذ اختراقات مالية للبنوك والمدن لتجفيف السوق من العملة الصعبة، وهو ما يؤدي إلى شُح في المخزون النقدي داخل البنك المركزي اليمني.

وأضاف الخبير الاستراتيجي أنه يجب عدم السماح بذلك لأن الميليشيا لن تتوانى عن أي تدمير عسكري أو مدني أو اقتصادي تجاه الشعب اليمني.


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