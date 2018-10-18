خدعة الصدارة تُقلق النصر

المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مستويات أكثر من رائعة خلال أول خمس جولات من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم في الموسم الجاري.

وتمكن النصر من تحقيق الفوز في خمس مباريات، ليصعد العالمي إلى صدارة دوري المحترفين بفارق نقطتين عن النادي الأهلي وبفارق ثلاث نقاط عن جاره نادي الهلال.

ويعي المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو جيدًا، أن تواجد العالمي في صدارة الدوري هو خدعة قد تؤلم الفريق مستقبلًا إذا لم ينجح الفريق في تحقيق الفوز خلال الجولات المقبلة في الدوري.

ويُمني النصر نفسه بالتتويج ببطولة الدوري السعودي حيث لم يتمكن العالمي من الفوز بلقب الدوري منذ موسم 2014-2015.

وسيواجه النصر غدًا فريق الباطن ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وسيغيب عن النصر كل من المغربي نور الدين مرابط والنيجيري أحمد موسى بسبب وصولهما المتأخر إلى الفريق، حيث تواجدا في الفترة الماضية مع منتخبي بلادهما في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 والمقرر إقامتها صيف العام المقبل في دولة الكاميرون.

ومن ضمن الفوائد والتي جنى النصر ثمارها في الفترة الأخيرة، عودة اللاعب محمد السهلاوي للتهديف، حيث سجل في مباراة الحزم في الجولة الخامسة بالدوري.

ينطلق الدوري السعودي اليوم من جديد بعد توقف منذ الأسبوعين الماضيين لمشاركة المنتخب السعودي في البطولة الرباعية.