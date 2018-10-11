خرائط جوجل تكشف خيانة زوجية على جسر الآهات

خرائط جوجل تكشف خيانة زوجية على جسر الآهات

2018/10/11
الساعة 2:28 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

بالرغم من الانتقادات التي تتعرض لها خرائط جوجل بسبب التقاط بعض الصور غير اللائقة مثل صور العراة والعشاق في الشوارع إلا أنها هذه المرة قادت رجلاً مخدوعاً إلى اكتشاف خيانة زوجته له.

الواقعة التي حدثت في مدينة ليما عاصمة بيرو قرب جسر الآهات كشفت بالصور والأدلة عن خيانة امرأة لزوجها مع صديقها في الشارع، الأمر الذي لم تنكره المرأة حين واجهها زوجها بالصور.
الصدفة البحتة قادت لاكتشاف الجريمة حين كان الزوج يبحث عن وجهته في أحد شوارع ليما وكانت المفاجأة أن خرائط جوجل التقطت صورة لامرأة ترتدي ملابس مشابهة لملابس زوجته التي ارتدتها يوم الواقعة عند الخروج من المنزل.
دقق الزوج في الصور أكثر فأكثر حتى تأكد من أنها زوجته وانتهى الأمر بينهما بالطلاق.


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