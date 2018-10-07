خربين والسومة يُزينان قائمة سوريا لمباراتي البحرين والصين

المواطن - مروة نبيل

استدعى الألماني بيرند شتانغه، نجم فريق الهلال، عمر خربين، ولاعب النادي الأهلي، عمر السومة، لقائمة المنتخب السوري الأول لكرة القدم لمباراتي البحرين والصين.

وشهدت قائمة سوريا استعدادًا لمباراتي البحرين والصين عودة عمر خربين إلى نسور قاسيون، بعدما قدم اعتذارًا عن الانضمام إلى المعسكر الأخير.

وظهر عمر خربين بشكل جيد مع الهلال هذا الموسم، رغم عدم مشاركته بشكل أساسي باستمرار، فيما يُقدم يواصل عمر السومة التألق مع النادي الأهلي، كما استعاد ذاكرة التهديف خلال الفترة الماضية.

وسيخوض المنتخب السوري الأول لكرة القدم مباراتين وديتين أمام البحرين في المنامة والصين في بكين، يومي 11 و16 من شهر أكتوبر الجاري، استعدادًا لنهائيات كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات.

وجاءت قائمة سوريا في مباراتي البحرين والصين كالتالي؛ أحمد مدنية، شاهر الشاكر، عبدالملك عنيزان، أحمد الأشقر، إبراهيم عالمة، خالد مبيض، ونديم صباغ، عمر السومة، عمر خربين، يوسف قلفا، تامر حاج محمد، ومحمد عثمان.

ويتواجد في القائمة أيضًا كل من؛ مؤيد عجان، مارديك ماردكيان، هادي المصري، زاهر ميداني، حسين جويد، جهاد الباعور، عمرو جنيات، أسامة أومري، محمود مواس، فهد اليوسف وحميد ميدو.