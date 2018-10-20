خرجوا للاستمتاع بالمناظر الخلابة.. عدسة “المواطن” ترصد سماء “صامطة” بالألوان

المواطن - علي شيبان

تمكن سكان منطقة جازان من استغلال الاعتدال في درجات الحرارة بالخروج إلى المتنزهات والاستمتاع بالأجواء الجميلة في الحدائق والمتنزهات العامة.

وتمكنت عدسة “المواطن” عصر اليوم السبت من رصد قوس قزح وهو يزين سماء محافظة صامطة حيث شهدت منطقة جازان ومحافظاتها هطول أمطار غزيرة متفرقة، وانخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ومازالت الأجواء مهيئة لسقوط الأمطار خاصة في المناطق الشرقية من جازان.