خروج مقاتلات إف 35 من الخدمة بعد تحطم أغلى طائرة في العالم

خروج مقاتلات إف 35 من الخدمة بعد تحطم أغلى طائرة في العالم

2018/10/12
الساعة 11:13 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة
أوقف الجيش الأمريكي استخدام أسطوله من مقاتلات إف 35، عقب تحطم واحدة أثناء مهمة تدريبية في شرق الولايات المتحدة، في سبتمبر الماضي.

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