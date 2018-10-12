خروج مقاتلات إف 35 من الخدمة بعد تحطم أغلى طائرة في العالم

ونقلت شبكة فوكس نيوز عن متحدث باسم وزارة الدفاع، الخميس، قوله إن القرار يشمل أكثر من 200 طائرة، توازيا مع استمرار تحقيق بشأن خراطيم الوقود في المقاتلة باهظة الثمن.

وتحطّمت طائرة شبح إف 35 في الثامن من سبتمبر الماضي في حادث هو الأول لهذه الطائرة التي تبلغ قيمة كل طائرة من هذا الطراز نحو 100 مليون دولار.وقبل الحادث بيوم واحد، نفذت طائرات “إف 35” أولى طلعاتها القتالية في ولاية قندهار في أفغانستان مستهدفة مواقع لحركة طالبان.