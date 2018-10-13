خريجو المحاسبة يبحثون عن فرص العمل من فم الأسد وهذه أزمتهم!

المواطن - عبدالرحمن دياب

يبحث خريجو المحاسبة عن فرص عمل “من فم الأسد” في قطاع نسب توطينه لا تتعدى 5%، بحسب تصريحات المسؤولين.

وقالت نورة الجهني خريجة محاسبة عاطلة: إن الخبرة واللغة الإنجليزية أكبر معوقات الحصول على وظيفة.

وأضافت الجهني، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن خريج المحاسبة السعودي لم يحصل على فرصة لكي يثبت نفسه مثل الوافد الأجنبي.

ومن جانبه، أوضح فيصل العبيدي خريج المحاسبة أن حاملي الجنسيات الأخرى يأخذون أماكن السعوديين في الشركات، مشيرًا إلى أن هناك احتكارًا لمهنة المحاسبة من الأجانب.

وتابع العبيدي أن خريج المحاسبة يعمل بعيدًا عن تخصصه في التخصصات الموطنة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.