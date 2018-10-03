خسائر سهم فيسبوك تضغط على البورصة الأمريكية

المواط ن - متابعة

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس، عند الإغلاق؛ حيث بلغ المؤشر داو جونز الأمريكي مستوى قياسيًّا مرتفعًا في ختام التعاملات، لكن هبوط سهم فيسبوك ضغط على المؤشرين ستاندرد آند بورز 500 وناسداك.

واستنادًا إلى أحدث بيانات متوافرة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 122.73 نقطة، أو ما يعادل 0.46 بالمائة، إلى 26773.94 نقطة. وخسر المؤشر ستاندرد آند بورز 1.18 نقطة تعادل 0.04 بالمائة ليسجل 2923.41 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 37.76 نقطة، أو 0.47 بالمائة، إلى 7999.55 نقطة.

وتعرض سهم فيسبوك لخسائر فادحة بعد اعتراف الشركة بمحاولة اختراق أكثر من 50 مليون حساب لمستخدمي شبكتها الأوسع انتشارًا حول العالم قبل أيام.