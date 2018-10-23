خسارة كبيرة للجنيه الإسترليني

المواطن - متابعة

انخفض الجنيه الإسترليني إلى ما دون 1.30 دولار، أمس الاثنين، للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين ونصف الأسبوع، ليواصل خسائره بعد تصريحات حزب أيرلندي حول خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس القسم السياسي بصحيفة “تليغراف”: إن الحزب الديمقراطي الوحدوي بأيرلندا الشمالية، سيؤيد تعديلًا بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طرحه برلمانيون مشككون في اليورو.

وهبط الإسترليني نصفًا في المائة أمام الدولار إلى 1.2985 دولار، بينما تراجع 0.4% أمام اليورو، ليجري تداوله عند 88.47 بنسا.