خطة لتمكين 1000 سعودية من الوظائف القيادية بالقطاع الخاص

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن الوزارة تعمل على تمكين 2000 سعودي وسعودية منهم 1000 سيدة، لتسلم وظائف قيادية في القطاع الخاص.

وشدد الراجحي، في حواره ببرنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، على أنه من المهم وجود شراكة بين الوزارة ومنشآت القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين والسعوديات، ليتم التوظيف في المهن القيادية والوسطى بأجور شهرية مجزية، ووفقًا للمعطيات المتوازنة.

وتابع وزير العمل: “أنا مؤمن بالشباب السعودي، ولدينا 1.8 مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص أثبتوا تميزهم، ونسعى في الوزارة إلى تحويل القطاع الخاص لبيئة جاذبة تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للقوى الوطنية”.