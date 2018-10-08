خطة لتمكين 1000 سعودية من الوظائف القيادية بالقطاع الخاص

خطة لتمكين 1000 سعودية من الوظائف القيادية بالقطاع الخاص

2018/10/08
الساعة 11:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1680
0
طباعة
المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، أن الوزارة تعمل على تمكين 2000 سعودي وسعودية منهم 1000 سيدة، لتسلم وظائف قيادية في القطاع الخاص.

وشدد الراجحي، في حواره ببرنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، على أنه من المهم وجود شراكة بين الوزارة ومنشآت القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين والسعوديات، ليتم التوظيف في المهن القيادية والوسطى بأجور شهرية مجزية، ووفقًا للمعطيات المتوازنة.

وتابع وزير العمل: “أنا مؤمن بالشباب السعودي، ولدينا 1.8 مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص أثبتوا تميزهم، ونسعى في الوزارة إلى تحويل القطاع الخاص لبيئة جاذبة تحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للقوى الوطنية”.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :