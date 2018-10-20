خلفان: إيران تقتل ألف خاشقجي في الأحواز فلماذا لا تعرض الجزيرة صورة؟!

المواطن - الرياض

أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان أن الاعتراف بالخطأ دليل ثقة بالنفس ونزاهة وشفافية ومصداقية وتحمل مسؤولية، موضحًا أن ما تفعله السعودية يعجز عنه تنظيم الحمدين.

وأضاف خلفان متعجبًا: “تقتل إيران ألف خاشقجي في عربستان / الأحواز وترفض الجزيرة عرض صورة أو نشر خبر.. فما السر؟!

وصرح النائب العام الشيخ سعود المعجب فجر اليوم السبت بأن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي؛ ما أدى إلى وفاته.

وأكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.