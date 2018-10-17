خلف له عاهة مستديمة.. 1100 درهم تدفع آسيويًّا لعض بني جلدته في أذنه!

المواطن - دبي

شهدت دبي واقعة غريبة، حيث نظرت المحكمة الجنائية قضية شجار بالعض بين زائر آسيوي، وعامل من موطنه فقد جزءًا من أذنه، مخلفًا له عاهة مستديمة.

وبحسب التحقيقات، فإن المجني عليه وهو عامل تركيب لوحات إعلانية، تشاجر مع المتهم الزائر، بعد تصميم الأخير لوحة إعلانية لأحد الزبائن مقابل 1600 درهم، دفع منها الزبون 500 درهم، ووعد بدفع البقية عند الانتهاء من عميلة التركيب، إلا أن الزبون لم يفِ بوعده بسداد بقية المبلغ بعد تركيب اللوحة، وهو ما جعل المجني عليه محل شك وتكذيب بالنسبة للمتهم الذي خونه وراح يسبه بعبارات خادشة للحياء، ويضربه على رأسه بحذاء، إلا أن المجني عليه لم يقبل بهذا التصرف، فما كان منه إلا أن عض المتهم بساعده الأيسر، قبل أن يعضه الأخير في أذنه ويقضم له جزءًا منها ويترك له عاهة مستديمة بنسبة 50%.