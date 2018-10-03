خمس اتفاقيات لتعزيز الطيران المدني

المواطن - واس

شهد منتدى قمة السلامة الرابع في الشرق الأوسط التي تنظمهُ الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر 2018م بمدينة الرياض، توقيع خمس اتفاقيات في مجال الطيران المدني.

ووقع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي، اتفاقيتي الخدمات الجوية التي صدر بشأنها قرارات مجلس الوزارء مع حكومتي جمهورية الصومال الفدرالية وجمهورية جزر القمر المتحدة ، تضمن الحقوق الممنوحة للطرفين، وبنود تتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران وجدول الطرق للحقوق المتفق عليها، والفرص التجارية والتحالفات التسويقية وغيرها من البنود الأخرى.

كما وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني ، مجموعة اتفاقيات في مجال الخدمات الجوية التي صدر بشأنها قرارات مجلس الوزراء مع حكومتي جمهوريتي بنين وزامبيا، وتضمنت بنودا ونصوصاً تنظيمية تضمن حق الطرفين في تعددية التعيين والحقوق الممنوحة، وبنود تتعلق بالسلامة الجوية وأمن الطيران وجدول الطرق المتفق عليه، ومواد تتعلق بالفرص التجارية والتحالفات التسويقية وغيرها من المواد التي شملتها الاتفاقيتان.

وجرى خلال القمة توقيع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني على مذكرة تفاهم للنقل الجوي بين الهيئة العامة للطيران المدني والمديرية العامة للطيران المدني بالجمهورية اللبنانيّة، وتم الاتفاق على زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة لجميع النقاط الدولية بين البلدين، وعدد لا محدود من رحلات الشحن الجوي بين البلدين، كما تم الاتفاق على نص مشروع اتفاقية جديد لخدمات النقل الجوي تم التأشير عليه خلال انعقاد هذه القمة، ليعمل كل طرف على استكمال الأجراءات النظامية تمهيدا للتوقيع النهائي عليها.