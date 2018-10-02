داعش يعترف بمقتل أبو حمزة المقدسي في سيناء

المواطن - متابعة

اعترف تنظيم داعش الإرهابي، بمقتل أحد قادته الكبار في سيناء على يد قوات الأمن المصرية.

وذكر التنظيم أن الإرهابي القتيل يدعى أبو حمزة المقدسي وهو فلسطيني، وكان مسؤولًا عن التخطيط والتدريب في سيناء.

وكانت مصادر أمنية قالت: إن المقدسي قُتل مع شخصين آخرين يوم الاثنين في غارة جوية استهدفت سيارتهم قرب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

ويشن الجيش المصري حملة واسعة لتطهير شبه جزيرة سيناء من الجماعات الإرهابية، وتمكن من قتل العديد من العناصر الإرهابية الخطيرة.