دافوس الصحراء .. أهداف سعودية مستقبلية تشهد عليها 90 دولة

المواطن - الرياض

تحتضن العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء، مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بحضور 3800 مشارك من 90 دولة و180 متحدثًا يمثلون 25% من ثقل الاقتصاد العالمي بقيمة 25 تريليون دولار.

أهداف مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار:

مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار له العديد من الأهداف المهمة للمملكة للمضي قدمًا في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030.

ويسلط المؤتمر الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو وتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى مواجهة التحدّيات العالمية.

كما يؤكد مؤتمر مستقبل الاستثمار أن المملكة ماضية بخطوات حثيثة نحو تنفيذ رؤية 2030، كما أنه تدرك جيدًا أهمية هذا الحدث للاقتصاد العالمي؛ وذلك لأنه يبحث آخر مستجدات المشاريع الطموحة في المملكة مثل مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، والتي تهدف لإنشاء منظومات اقتصادية جديدة وتحفيز التنمية.

مشاركون للمرة الأولى:

ويشهد مؤتمر دافوس الصحراء هذا العام مشاركة دولية واسعة، حيث ستظهر أسماء لم تشارك في الدورة السابقة مثل رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان وشخصيات كان لها حضور لافت في العام الماضي مثل مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، وديفيد بوندرمان، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة “تي بي جي” كابيتل، جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان تشيس، لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بلاك روك، جون فلينت، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي، مجموعة “إتش إس بي سي” القابضة وستيفن منوشين، وزير الخزانة، الولايات المتحدة الأميركية، إضافة لأكثر من 100 شخصية من أبرز قادة الأعمال والمبتكرين كمتحدثين في دافوس الصحراء هذا العام.

المملكة.. رحلة مستمرة من النجاح:

ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد الرحلة المستمرة لنجاح المملكة اقتصاديًّا بعد نجاح مؤتمر الاستثمار الأول الذي احتضنته المملكة في أكتوبر من العام الماضي.