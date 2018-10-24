دافوس الصحراء .. هل بمقدورنا توقع مستقبل الأسواق المالية العالمية؟

المواطن - الرياض - تصوير: أثير الحربي

انطلقت الجلسة الثانية من مبادرة مستقبل الاستثمار، صباح اليوم الأربعاء، بعنوان: “الآفاق الاقتصادية” هل بمقدورنا توقع مستقبل الأسواق المالية العالمية؟

وقال سامر عساف، الرئيس التنفيذي لشركة HSBC للخدمات المصرفية العالمية، “نتوقع نمواً أقل في الأسواق العالمية في عام 2019 بالمقارنة بالعام الحالي”.

وأضاف أن عدداً من الدول ستتأثر اقتصادياً في عام 2019 منها البرازيل والهند.

ومن جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر أن المملكة ثامن أكبر دولة إنفاقاً على التعليم.

وتابع في الجلسة أن السعودية لديها موقع استراتيجي في العالم يربط 3 قارات، كما أن المستثمر يستطيع بدء تجارته في المملكة خلال ٢٤ ساعة فقط.

كما ناقش الرؤساء التنفيذيون العالميون، صباح اليوم الأربعاء، دعم الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار.

وكان منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار قد استأنف أولى جلساته اليوم بعنوان “بيئة أفضل للأعمال التجارية”.

ومن المقرر أن يلقي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، كلمة اليوم للكشف عن صفقة “رائعة” تحمل رقمًا كبيرًا خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

ويأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه السعوديون وخبراء الاقتصاد مفاجأة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التي أعلن عنها خلال حواره الأخير إلى وكالة بلومبيرغ، والخاصة بصفقة وصفها بـ”الرائعة” وستحمل رقمًا كبيرًا، ويُعلن عنها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقال ولي العهد عن الصفقة المنتظرة: إنها في مجال بعيد عن النفط، متابعًا أن هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها.