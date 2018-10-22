دافوس الصحراء يغري عملاق الصناعات العسكرية البريطانية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

وجهت شركة BAE سيستمز البريطانية المتخصصة في الصناعات العسكرية، ضربة موجعة لحملات التشويه بعد إعلانها التمسك بحضور مؤتمر مستقبل الاستثمار المعروف بـمؤتمر دافوس الصحراء والذي ينطلق غدًا الثلاثاء.

وأعلنت الشركة البريطانية تمسكها بإرسال كبار الموظفين الذين يقيمون بالفعل في المملكة لحضور المؤتمر الاقتصادي الموسع في المملكة، والذي يُجهز لحضوره أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة حول العالم، حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتجمع الشركة البريطانية المتخصصة في الصناعات العسكرية والمملكة علاقات وثيقة وتعاون موسع، حيث تعاقدت الرياض على شراء 48 طائرة مقاتلة من طراز تايفون الشهيرة بقيمة بلغت 10 مليارات جنيه إسترليني، وذلك إبان زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لبريطانيا خلال مارس الماضي.

وتسعى الشركة البريطانية لتعزيز صلتها بالسعودية خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد الاتفاق على شراء المقاتلات البريطانية خلال الأشهر الماضية، وهو الأمر الذي أسهم في تأمين الآلاف من المواقع الوظيفية وفرص العمل الجديدة بالمملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم شركة BAE سيستمز: “نتوقع أن يكون لدينا تمثيل كبير في هذا الحدث الضخم”، مشددًا على أهمية حضور المحافل الاقتصادية الموسعة التي تمثل التوجهات العامة في العالم.