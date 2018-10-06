دراجة نارية كلمة السر في ضبط 49830 قرص مخدر في الشمالية

المواطن - الشمالية

أحبط رجال حرس الحدود في منطقة الحدود الشمالية محاولة تهريب أقراص أمفيتامين مخدرة باستخدام دراجة نارية.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية تمكنوا مساء يوم أمس الجمعة من إحباط محاولة تهريب أقراص أمفيتامين مخدرة باستخدام دراجة نارية، حيث تم رصد تواجد سيارتين داخل منطقة الحدود السعودية مع الأردن، وعند شروع دوريات حرس الحدود في التحقق من وضعها عادت إلى حيث أتت.

ولفت إلى أن عمليات تمشيط موقع تواجدها أسفرت عن ضبط دراجة نارية على متنها 50 كيسًا مملوءة بما إجماليه 49830 قرص أمفيتامين مخدر.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدون بعون الله وتوفيقه لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.