دراسة تكشف أن العاملين ليلًا يحتاجون لتغيير ساعتهم البيولوجية

المواطن - متابعة

أجرى علماء دراسة تمكنوا من خلالها من “اختراق” الساعة البيولوجية الداخلية للشخص، بمشاركة بحار، حيث تم وضعه في مخبأ نووي (ظلام دامس) لمدة 10 أيام من أجل فهم كيفية تأثر الساعة البيولوجية.

في البداية شعر الرجل بالوقت وحاول إيجاد صلة مع الواقع، ولكنه تاه في ما بعد بشكل كامل، وفقًا لموقع “دايلي ميل”.

وفي نهاية التجربة، وبعد أن كان خاضعًا لظلام دامس، قرر النوم، وخلال التجربة قام الخبراء بمراقبة العلامات الحيوية للرجال.

وأشار العلماء إلى أن أولئك الذين يعملون في الليل يحتاجون إلى “تغيير” الساعة البيولوجية، مما يساعدهم على التكيّف

مع العمل في الليل، وللحصول على ذلك، ينصح العلماء بالنوم دون ستائر والسير في الهواء الطلق نهارًا.

كذلك ينصح العلماء باستخدام النظارات الشمسية ليلا عند العودة إلى المنزل، ومن المستحسن قبل النوم في الصباح، أن يأكل الشخص جيّدا في النهار وأن يمتنع عن العشاء.