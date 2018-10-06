دفع رئيس يوروتانيل السابق تحت القضبان لسبب غريب وجنسية المُنقذ مفاجأة!

دفع رئيس يوروتانيل السابق تحت القضبان لسبب غريب وجنسية المُنقذ مفاجأة!

2018/10/06
الساعة 6:39 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

دفع رجل في مترو أنفاق لندن، السير روبرت مالباس، رئيس يوروتانيل السابق البالغ من العمر91 عامًا، ليسقط على قضبان السكك الحديدية.

ونشرت شرطة النقل البريطانية لقطات فيديو مصورة تبين اندفاع شخص يدعى بول كروسلي ويبلغ من العمر 46 عامًا، نحو العجوز مالباس الرئيس السابق لـ Eurotunnel ليقوم بدفعه بقوة جنونية إلى وهدة السكك الحديدية التي هوى فوقها العجوز خائر القوى.

وقالت تقارير: إن شاهد عيان من أصول عربية أنقذ الرجل العجوز من موت محقق تحت عجلات القطار الذي كان على أهبة الوصول، وهو عامل فندق يدعى رياض الحسني، سمع صرخات طلب المساعدة، فقفز من المنصة وانتشل العجوز قبل دقيقة واحدة من وصول القطار.

ونتيجة الحادث كسر حوض مالباس وأصيب رأسه بجرح غائر.

وفي أول تعليق من الجاني بول كروسلي، الذي تم تشخيص إصابته بمرض انفصام الشخصية وجنون العظمة: أعلم أنني كنت مخطئًا.. لم أتمكن من الحصول على قسط كافٍ من النوم الليلة الماضية.

 


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