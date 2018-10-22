دقة التمرير شعار تدريبات النصر الأساسي

المواطن - محمد سمعه

تدرب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم، وفي حضور عبدالعزيز الجليل نائب رئيس النصر، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الفيحاء يوم الجمعة المقبلة في الجولة السابعة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وركز مدرب الفريق، الأوروغوياني جوزيه كارينيو على الجوانب اللياقية المتنوعة من أجل رفع المعدلات البدنية للاعبين، كما قسم مدرب الفريق اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، حيث أجرى لهم تدريبات تعتمد على دقة التمرير في مساحات محددة.

واختتم نادي النصر تدريباته بإجراء مناورة على نصف الملعب حيث تعتمد على التسجيل في مرمى صغير، وشارك كل من أحمد موسى واللاعب البيروفي كريستيان راموس في تدريبات العالمي.

وكان النصر فاز على فريق الباطن في الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان يوم الجمعة الماضية بنتيجة هدفين دون رد، ليحافظ العالمي على صدارة المسابقة برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات.