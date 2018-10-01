دماء الحبل السري تساوي ملايين الدولارات .. ادخريها لمستقبلك

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

شاركت مجموعة كبيرة من العائلات البريطانية في حملة غير مُعلنة أو مقصودة لجمع دماء الحبل السوري لأطفالها عند الولادة، وذلك لأسباب تتعلق بفوائدها الكثيرة.

ورصدت صحيفة ديلي ميل البريطانية تلك الظاهرة، والتي أرجعتها إلى احتواء الدماء الناتجة عن الولادة على كميات كبيرة من الخلايا الجذعية، والتي تعد واحدة من الوسائل الطبية الرئيسية لعلاج أمراض مختلفة.

وأثبتت الدراسات العلمية أن هناك استخدامات طبية ضخمة للخلايا الجذعية، أبرزها علاج أنواع مختلفة من السرطان، والوقاية الاستباقية من أمراض أخرى وعلى رأسها ألزهايمر.

وقالت الصحيفة إن العديد من العائلات أسسوا بشكل غير تنظيمي لما يمكن وصفه بـ”بنك دم مغاير”، حيث تحتفظ تلك العائلات بكميات كبيرة من الدماء التي تصاحب عملية الولادة.

وتعتقد تلك العائلات أن تلك الدماء يمكن أن تسهم بشكل رئيسي في علاج بعض الحالات المرضية الخطيرة، مثل السرطان وألزهايمر، وهو الأمر الذي بدأ تطبيقه بشكل واضح في بريطانيا.

وبعيدًا عن الناحية الطبية، ترى بعض العائلات أن العلم لا يزال يخطو خطواته الأولى في اكتشاف فوائد الخلايا الجذعية في علاج السرطان وبعض الأمراض الخطيرة، إلا أنه في المستقبل القريب قد يكون لهذه الدماء قيمة كبيرة، حال نجاح الأوساط الطبية العالمية في إيجاد صيغة واضحة لإسهامات الخلايا الجذعية في علاج تلك الأمراض.