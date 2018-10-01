دوخة وحساني الرائد ينضمان للجزائر ومقدونيا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد، اليوم، عن تلقيه خطابات من الاتحادين الجزائري والمقدوني لكرة القدم لاستدعاء الحارس عز الدين دوخة واللاعب فرحان حساني للمشاركة مع المنتخبين في المباريات الدولية المقبلة.

ويذكر أن الرائد كان تعادل مع نادي الشباب بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيواجه الرائد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري نادي الفيحاء، حيث تُقام المباراة يوم الخميس المقبل.

يتواجد نادي الرائد حاليًّا في المركز الثالث عشر في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطتين.

يسعى الرائد إلى تحقيق مركز جيد في بطولة الدوري وتفادي الهبوط، كما حدث له في الموسم الماضي، عندما لعب مباراة ملحق الصعود والهبوط ونجح في البقاء بدوري المحترفين.