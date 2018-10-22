دورة مجانية حول تمكين قادة العمل التطوعي في المنظمات غير الربحية

المواطن - الرياض

تنظم الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي (تنامي)، بالتعاون مع مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، برنامج “تمكين قادة العمل التطوعي في المنظمات غير الربحية”، والذي تستهدف مدراء ومديرات إدارات التطوع، فيما يقدمه الخبير في العمل التطوعي المدرب علي الغانم.

وبينت الجمعية أن مدة البرنامج 5 أيام تبدأ من الخميس 25 أكتوبر من الساعة 4 مساء وحتى الساعة 9 في مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، ويقوم على عدة جوانب منها الجانب النظري، والذي يشمل المفاهيم الحديثة للتطوع والإدارة الاحترافية ومهارات استقطاب المتطوعين، فيما يشمل الجانب التطبيقي بناء وتخطيط المبادرات التطوعية وتسويق الفرص التطوعية.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية، خالد العواد، أن التسجيل في البرنامج مجاني، مشيرًا إلى أن التسجيل متاح للرجال والنساء.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي تسعى إلى تطوير العمل التنموي من خلال برامجها التدريبية وتقديم خدمات منتجة وفاعلة للقطاع الثالث، وذلك بتطوير الكفاءة الوظيفية للعاملين في القطاع الخيري وتمكين قدراتهم وتحسين أدائهم من خلال فرص التدريب المتخصص لبناء نموذج مؤسسي خاص بالقطاع الخيري يتوافق مع متطلبات التنمية ورؤية المملكة 2030، وبناء وتطوير شراكات إستراتيجية ذات منافع متبادلة وتقديم برامج متخصصة ذات بعد تنموي اجتماعي يدعم كفاءة مؤسسات القطاع الخيري لزيادة الفاعلية ورفع الإنتاجية للمحافظة على الموارد.

للتسجيل في الدورة هنا