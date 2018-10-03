دوري أبطال أوروبا .. مفاجآت بالجملة في نتائج مباريات الثلاثاء

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا بالعديد من المفاجآت.

وكانت المباراة الأولى أقيمت بين ناديي مانشستر سيتي وهوفنهايم في ألمانيا، وانتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

أما المباراة الثانية فتفوق فيها نادي يوفنتوس الإيطالي وهزم فريق يونج بويز السويسري بثلاثية دون رد في مباراة أقيمت في إيطاليا وشهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف اليوفي بسبب عقوبة إيقافه لمدة مباراة واحدة.

في السياق ذاته حقق نادي بنفيكا البرتغالي فوزًا صعبًا خارج الديار على حساب نادي آيك آثينا اليوناني بثلاثية مقابل هدفين.

أما نادي روما الإيطالي فكشر عن أنيابه وافترس فريق فيكتوريا بلزن التشيكي بخماسية دون رد في إيطاليا، بمباراة شهدت تألقًا كبيرًا من اللاعب البوسني إدين دزيكو والذي سجل ثلاثية لروما.

وسقط فريق بايرن ميونيخ الألماني في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي أياكس أمستردام الهولندي في ألمانيا بهدف لكل فريق.

أما المفاجأة الأكبر فكانت خسارة ريال مدريد حامل اللقب في الموسم الماضي من نادي سيسكا موسكو الروسي بهدف دون رد في روسيا.

وسقط نادي ليون الفرنسي في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي شاختار دونيتسك الأوكراني بهدفين لكل فريق.

وتعادل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بدون أهداف مع نادي فالنسيا الإسباني في مباراة أقيمت في مدينة مانشستر في إنجلترا.