دوري أبطال إفريقيا .. ماذا يفعل النادي الأهلي أمام العرب في النهائي؟

المواطن - مروة نبيل

تأهل النادي الأهلي المصري إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، ليواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي في نهائي عربي تنتظره الجماهير.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في القاهرة، في الثاني من نوفمبر المقبل، على أن تُقام مواجهة الإياب بين النادي الأهلي وفريق الترجي التونسي، في التاسع من الشهر ذاته.

ويُعد نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا ليس الأول الذي يواجه فيه النادي الأهلي مُنافسًا عربيًا، حيث لعب المارد الأحمر 6 مباريات نهائية أمام فرق عربية، وتوج باللقب القاري في 4 منهم، وخسره مرتين.

وقبل المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا 2018، واجه النادي الأهلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني عام 1987، وتغلب عليه بهدفين دون رد، قبل أن يُتوج المارد الأحمر باللقب عام 2005، بعد الفوز على النجم الساحلي التونسي بثلاثية نظيفة.

وفاز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2006، وفي العام التالي خسر المباراة النهائية أمام النجم الساحلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتغلب النادي الأهلي على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا 2012، وهُزم المارد الأحمر في نهائي 2017 أمام الوداد البيضاوي المغربي بهدفين مقابل هدف.