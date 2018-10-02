دوري الأولى .. الوشم وضمك والجيل والطائي يحققون المراد .. والمجزل أكبر خاسر

المواطن - محمد سمعه

أقيمت- اليوم- خمس مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في كرة القدم.

وانتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي بين ناديي هجر والعروبة بهدف لكل فريق.

بينما تمكن نادي الوشم من تحقيق فوز صعب على حساب الكوكب بهدف دون رد.

أما نادي ضمك فتمكن من تحقيق فوز مهم على حساب نادي الشعلة بنتيجة هدفين لهدف، ونجح الجيل في الفوز بنتيجة كبيرة وعريضة على نادي العين بثلاثية مقابل هدف.

وأقيمت آخر مباراة في اليوم بين فريقي الطائي والمجزل، وانتهت بفوز الطائي بثلاثية دون رد.

تُقام غدًا الأربعاء خمس مباريات في بطولة دوري الدرجة الأولى، وهي: “الخليج ضد الجبلين، العدالة ضد أبها، نجران ضد النهضة، الأنصار ضد النجوم، جدة ضد القيصومة”.