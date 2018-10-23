دوري الأولى .. 4 فرق نالت غنائم الانتصار وتعادل وحيد

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباريات اليوم في الجولة التاسعة من مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان في الدرجة الأولى لكرة القدم بأربعة انتصارات وتعادل وحيد.

وأقيمت اليوم خمس مباريات في دوري الدرجة الأولى، وكانت بين “النهضة وضمك، النجوم والخليج، المجزل وأبها، الجبلين والكوكب، نجران والقيصومة”.

ونجح نادي النهضة في الفوز على فريق ضمك بثنائية دون رد، بينما خسر فريق المجزل من أبها بثلاثية مقابل هدفين، أما الكوكب فخطف فوز صعب من أنياب الجبلين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتعادل نادي النجوم مع الخليج يهدف لكل فريق، أما مباريات اليوم فاختتمت بفوز نادي نجران على القيصومة بنتيجة هدفين دون رد.

يذكر أنه غدًا تُقام خمس مباريات في بطولة دوري الدرجة الأولى كالتالي:

“الوشم ضد العدالة، الطائي ضد الشعلة، الأنصار ضد الجيل، العين ضد العروبة، جدة ضد هجر”.

يتواجد أبها حاليًّا في صدارة دوري الدرجة الأولى برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتين عن ناديي جدة وضمك صاحبي المركزين الثاني والثالث.