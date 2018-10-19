دولة عربية تحظر النقاب في الأماكن العامة

المواطن - متابعة

يبدو أن الجدل الدائر في العديد من الدول الغربية حول منع ارتداء النقاب في المرافق العامة قد انتقل إلى الدول العربية هذه المرة بعد أن قررت الجزائر حظر النقاب في المرافق العامة.

القرار الجزائري أثار موجة من الجدل والتضارب في التصريحات خاصة بعد أن منعت وزارة التربية والتعليم في الجزائر قبل أيام، ارتداء النقاب في المدارس التابعة لها.

وبحسب مصادر إعلامية جزائرية منعت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الخميس، ارتداء النقاب بصفة نهائية، إضافة إلى أي لباس يخفي هوية الشخص في أماكن العمل.

وشددت المديرية، على ضرورة التزام الموظفين، باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة.